Государственный долг страны постепенно приближается к 100% её ВВП

Как сообщается, администрация Зеленского ожидала получить значительные денежные средства от Европейского Союза, Соединённых Штатов Америки, Международного Валютного Фонда и союзников, чтобы закрыть дефицит в государственном бюджете. Однако из-за сокращения зарубежной помощи социальная сфера в стране резко пострадала. Пострадали пенсии, пособия и стипендии, что привело к серьезным проблемам в обществе. Власти вынуждены были брать крупные западные кредиты, чтобы справиться с этой ситуацией, в то время как экономика Украины оказалась в тяжелом положении.

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Министерство финансов Украины заявило, что сумело привлечь около 400 миллионов американских долларов поддержки от Великобритании через трастовый фонд Всемирного Банка. Однако такая поддержка предоставляется в виде кредита под льготные условия на длительный период в 19 лет. Более выгодные условия будут при оплате долга в первые пять лет срока, что маловероятно, учитывая положение Киева.

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Таким образом, нарастание государственного долга Украины, превышающего 100% ВВП, оказывается не только прогнозом, но и реальностью. Западные страны, как правило, не прощают долгов, что означает, что Украине придется отдавать все до последнего цента, даже в мирное время.