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Zelikman
YouTube ищет способы избавиться от различных блокировщиков рекламы на площадке
Компания внедрила задержки загрузок видео, при использовании каких-либо сервисов по блокировке рекламы

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  YouTube подтверждает задержку загрузки видео при наличии блокировщиков рекламы. Это изменение политики связано с недавними попытками преодолеть первоначальные меры, внедренные YouTube против блокировщиков рекламы.

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  По информации от пользователей Reddit, загрузка видео на YouTube в Firefox и Edge на этой неделе задерживалась примерно на пять секунд, в то время как в браузере Google Chrome проблем не возникало. Исследования указывают на перебои при открытии видео на новой вкладке или в новом окне. В результате был обнаружен JavaScript-код, способствующий этим задержкам. Представители YouTube подтверждают внедрение этих задержек с целью побудить пользователей, блокирующих рекламу, к удалению блокировщиков рекламы или подписке на YouTube Premium. Компания также предупреждает, что блокировщики рекламы могут ухудшить качество просмотра на всех браузерах.

  Этот новый подход отличается от более строгой тактики, проведенной несколько недель назад по всему миру, которая временно или навсегда прекращала воспроизведение видео для пользователей с блокировщиками рекламы. Часто зрители получали сообщения, призывающие их отключить блокировку рекламы на YouTube, хотя в конечном итоге просмотр продолжался. Некоторые пользователи получали предупреждения о полном блокировании доступа после просмотра трех видеороликов. Отчеты говорят о некотором временном успехе стратегии YouTube. Поставщики услуг по блокировке рекламы отмечают значительный рост удалений, и причиной этого увеличения является новая политика YouTube. В то же время разработчики продолжают искать способы обхода жесткой блокировки сервиса. Задержки видео могут стать заключительной главой непрекращающейся борьбы между YouTube и блокировщиками рекламы, или они могут стать менее агрессивным методом привлечения пользователей к просмотру рекламы и подписке.

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  YouTube может одержать победу в этом конфликте, по крайней мере, в Chrome. Google объявила о новом расписании долгожданного перехода Chrome на Manifest V3, который значительно изменит способ управления браузером расширениями и ограничит работу блокировщиков рекламы. Данное изменение запланировано на июнь 2024 года после предыдущей отсрочки.

#youtube #интернет #сервис #площадка
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