Ричард Тенг имеет богатый опыт работы в центральном банке Сингапура и пришёл в компанию в 2021 году

Известный эксперт в сфере криптовалют Ричард Тенг недавно занял место генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance, сменив на этой должности Чанпэна Чжао. Это произошло после того, как Чжао решил уйти в отставку в рамках крупной сделки, завершившей уголовное расследование в США.

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Тенг берет на себя ответственность за руководство компанией после завершения расследования, проведенного Министерством юстиции. В своем заявлении в X он подчеркнул свой приоритет убедить 150 миллионов пользователей Binance в надежности и безопасности биржи, а также в сотрудничестве с регулирующими органами для поддержания высоких стандартов по всему миру.

Тенг, который перешел в сферу криптовалюты после успешной государственной службы, стал главой Binance, так как регулирование биржи стало более строгим в нескольких ключевых юрисдикциях. Чжао недавно назначил его главой всех региональных рынков, за исключением США. Задача Тенга - сохранить доверие клиентов Binance, поскольку рынок цифровых активов начинает восстанавливаться после шокового состояния в 2022 году, которое привело к банкротству конкурирующих платформ, включая FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Несмотря на то, что Binance остается ведущей платформой для торговли криптовалютами и производных, ее доминирование снизилось из-за обширных регуляторных расследований.

Ричард Тенг родом из Сингапура и имеет степень магистра по прикладным финансам Университета Западной Австралии. Он имеет богатый опыт работы в центральном банке Сингапура, Сингапурской фондовой бирже и в международной зоне свободной торговли Абу-Даби. Тенг присоединился к Binance в августе 2021 года в качестве генерального директора Сингапура.

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"Чтобы обеспечить светлое будущее, я намерен использовать все, что я узнал за последние три десятилетия опыта работы в финансовой сфере и регулировании, чтобы лидировать вместе со своей преданной командой", - заявил Тенг в своем сообщении в X.