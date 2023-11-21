Отгрузки планировались в первом квартале 2024 года, однако, по каким-то причинам были перенесены на конец того же года





Зависимые от западных поставок Вооруженные Силы Украины рассчитывают на приобретение самоходных артиллерийских установок RCH 155 из Германии. Производство данных орудий для украинской армии запустили в январе текущего года. Ведущая компания ФРГ обещала изготовить 18 САУ для Киева. Это инновационная система, и ВСУ должны стать первыми, кто её использует. Однако передача орудий значительно задержалась.

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RCH 155 - это колесная САУ с 40-километровой дальностью стрельбы, а при использовании использовании специальных боеприпасов, таких как Rheinmetall Assegai V-LAP или Excalibur, дальность может превышать 50 километров. Скорострельность составляет девяти выстрелов в минуту, а количество боеприпасов составляет 30 штук. Силовой агрегат оснащен двигателем MTU V8 199te20 21 мощностью 815 лошадиных сил, что даёт возможность разгоняться до 100 километров в час.

На ранней стадии компания KNDS, производящая эти самые установки, сообщала о планах начать поставки САУ для украинских формирований в начале 2024 года, но теперь отгрузки перенесены на конец года, вероятно, из-за необходимости доработок орудия.





"RCH 155 должна обеспечивать артиллерийскую поддержку, находясь в соответствии с механизированными частями, использующими колесную бронемашину Boxer 8x8, - САУ базируется на аналогичной платформе", - говорится в издании Meta-defense.

RCH 155 не обладает высокой мобильностью из-за массы, которая составляет примерно 40 тонн. Однако немецкие инженеры оснастили это оружие передовыми возможностями для компенсации данного недостатка. САУ способна вести огонь с высокой точностью даже при движении, что является уникальной характеристикой для подобного рода артиллерийских установок.

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Однако, внедрение инновационных технологий привело к более трудоемкому процессу разработки. Вероятно, технические проблемы, связанные с проектом, стали причиной срыва сроков поставок RCH 155 для ВСУ.