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Зависимые от западных поставок Вооруженные Силы Украины рассчитывают на приобретение самоходных артиллерийских установок RCH 155 из Германии. Производство данных орудий для украинской армии запустили в январе текущего года. Ведущая компания ФРГ обещала изготовить 18 САУ для Киева. Это инновационная система, и ВСУ должны стать первыми, кто её использует. Однако передача орудий значительно задержалась.
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RCH 155 - это колесная САУ с 40-километровой дальностью стрельбы, а при использовании использовании специальных боеприпасов, таких как Rheinmetall Assegai V-LAP или Excalibur, дальность может превышать 50 километров. Скорострельность составляет девяти выстрелов в минуту, а количество боеприпасов составляет 30 штук. Силовой агрегат оснащен двигателем MTU V8 199te20 21 мощностью 815 лошадиных сил, что даёт возможность разгоняться до 100 километров в час.
На ранней стадии компания KNDS, производящая эти самые установки, сообщала о планах начать поставки САУ для украинских формирований в начале 2024 года, но теперь отгрузки перенесены на конец года, вероятно, из-за необходимости доработок орудия.
"RCH 155 должна обеспечивать артиллерийскую поддержку, находясь в соответствии с механизированными частями, использующими колесную бронемашину Boxer 8x8, - САУ базируется на аналогичной платформе", - говорится в издании Meta-defense.
RCH 155 не обладает высокой мобильностью из-за массы, которая составляет примерно 40 тонн. Однако немецкие инженеры оснастили это оружие передовыми возможностями для компенсации данного недостатка. САУ способна вести огонь с высокой точностью даже при движении, что является уникальной характеристикой для подобного рода артиллерийских установок.
Однако, внедрение инновационных технологий привело к более трудоемкому процессу разработки. Вероятно, технические проблемы, связанные с проектом, стали причиной срыва сроков поставок RCH 155 для ВСУ.