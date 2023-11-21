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Zelikman
Германия поставит ВСУ новейшие САУ, способные вести огонь с высокой точностью на ходу
Отгрузки планировались в первом квартале 2024 года, однако, по каким-то причинам были перенесены на конец того же года

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  Зависимые от западных поставок Вооруженные Силы Украины рассчитывают на приобретение самоходных артиллерийских установок RCH 155 из Германии. Производство данных орудий для украинской армии запустили в январе текущего года. Ведущая компания ФРГ обещала изготовить 18 САУ для Киева. Это инновационная система, и ВСУ должны стать первыми, кто её использует. Однако передача орудий значительно задержалась.

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  RCH 155 - это колесная САУ с 40-километровой дальностью стрельбы, а при использовании использовании специальных боеприпасов, таких как Rheinmetall Assegai V-LAP или Excalibur, дальность может превышать 50 километров. Скорострельность составляет девяти выстрелов в минуту, а количество боеприпасов составляет 30 штук. Силовой агрегат оснащен двигателем MTU V8 199te20 21 мощностью 815 лошадиных сил, что даёт возможность разгоняться до 100 километров в час.

  На ранней стадии компания KNDS, производящая эти самые установки, сообщала о планах начать поставки САУ для украинских формирований в начале 2024 года, но теперь отгрузки перенесены на конец года, вероятно, из-за необходимости доработок орудия.


  "RCH 155 должна обеспечивать артиллерийскую поддержку, находясь в соответствии с механизированными частями, использующими колесную бронемашину Boxer 8x8, - САУ базируется на аналогичной платформе", - говорится в издании Meta-defense.

  RCH 155 не обладает высокой мобильностью из-за массы, которая составляет примерно 40 тонн. Однако немецкие инженеры оснастили это оружие передовыми возможностями для компенсации данного недостатка. САУ способна вести огонь с высокой точностью даже при движении, что является уникальной характеристикой для подобного рода артиллерийских установок.

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  Однако, внедрение инновационных технологий привело к более трудоемкому процессу разработки. Вероятно, технические проблемы, связанные с проектом, стали причиной срыва сроков поставок RCH 155 для ВСУ.

#украина #сво #техника #оружие #германия #артиллерия #сау #rch 155
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