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Zelikman
Компания беспилотных такси Cruise заявила о приостановке своей деятельности в США
За последний год автомобили компании уже несколько раз попадали в аварии и являются не безопасными, по мнению властей

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  Компания беспилотных такси Cruise начала свою деятельность на улицах Сан-Франциско в 2022 году, но с тех пор ее транспортные средства были вовлечены в многочисленные инциденты и аварии.

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  Один из самых серьезных инцидентов произошел в октябре, когда два автомобиля сбили пешехода в Сан-Франциско. По данным компании, женщину сбил автомобиль, управляемый человеком, отбросив ее перед беспилотным такси, которое переехало ее и остановилось, когда заднее колесо все еще было у нее на ноге. Позже DMV сообщила, что транспортное средство Cruise предприняло маневр "пуловер" после того, как остановилось, когда пешеход все еще находился под колесами, протащив ее еще шесть метров. Недавно Cruise заявила, что выпустила исправление программного обеспечения, которое не позволит ее автомобилям трогаться с места после аварий и увлекать за собой сбитых пешеходов.

  Это было лишь последнее в череде аварий с участием круизных транспортных средств. Это побудило калифорнийское транспортное управление объявить, что роботакси "небезопасны для эксплуатации населением" и что оно отзывает свои разрешения на тестирование и развертывание транспортных средств на улицах штата. Компанию также обвинили в непрозрачности деталей наезда на пешехода. Два дня спустя Cruise объявила, что приостанавливает все беспилотные операции по всей стране, прекращая операции в Остине, Хьюстоне, Фениксе и Майами, поскольку это, похоже, "восстановит общественное доверие".

  Cruise также занимаются расследованием в Национальной Администрации Безопасности Дорожного Движения в связи с инцидентами, в которых автоматизированная система вождения транспортных средств могла представлять опасность для пешеходов на дорогах, включая пешеходные переходы. 

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  17 ноября Cruise заявила, что временно приостанавливает все контролируемые и ручные операции своих автономных транспортных средств в США, пока третья сторона проводит проверку безопасности. Это означало, что на дорогах не будет круизных такси, даже с человеком-наблюдателем за рулем. Также было обещано нанять главного сотрудника по безопасности.

#сша #такси #cruise #такси будущего
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