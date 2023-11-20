Восточнее Клещеевки Армия России взяла под контроль лесные массивы и закрепилась на данном участке

На Артёмовском направлении не прекращаются ожесточенные сражения за возвышенности, где российские подразделения продвигаются в районе Клещеевки. Участок, находящийся на южном фланге города, по сообщениям ресурса WarGonzo, оказался пустым.

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Однако, согласно информации, поступившей от украинских источников, часть этой территории на данный момент находится под контролем подразделений Вооруженных Сил России. Особенно акцентируется успешность военных действий на севере от Клещеевки, в лесных массивах и окраинах решающей высоты. В такой ситуации быстрое наступление сюда крайне маловероятно, ведь большая часть высот на данном отрезке линии боевого соприкосновения остается в руках украинских формирований. Однако, Вооруженные Силы Украины несут значительные потери. Ранее российские подразделения временно потеряли часть своих позиций, но затем вновь их вернули.

Несмотря на то, что эти данные, в настоящий момент не подтверждены, бойцы российской армии, по имеющейся информации, сумели прорваться в село Андреевка, однако, оно находится практически в полных руинах. Telegram-канал Олега Царева отмечает, что обстановка в районе Андреевки осложнена и пока неясна. Нет подтверждений о заметном продвижении российских войск, но также нет и опровержений. Однако, есть все основания полагать, что достигнуты определенные успехи.

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На Востоке от Клещеевки и на Северо-Востоке от Андреевки вооруженные силы захватили лесные массивы и закрепились там. На Северном фланге, в районе Богдановки, Армия России добилась некоторого успеха, ВСУ отступают с сопротивлением. Населенный пункт также находится под штурмом со стороны Берховского водохранилища.