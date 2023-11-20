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Zelikman
Китайские производители представили свои новые модели электромобилей на выставке в Гуанчжоу
Компании стремятся опередить главного американского конкурента в лице Tesla

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  Накануне наиболее успешная китайская компания BYD Co., производящая автомобили в Китае, презентовала свою новую модель, которая стала конкурентом для Tesla Inc. - Sea Lion 07. Это событие привело к появлению большого количества новых автомобилей на автосалоне в городе Гуанчжоу, где проводится одно из крупнейших автомобильных шоу в стране.

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  На Международной автомобильной выставке в Гуанчжоу, которая началась 17 ноября и продлится до 26 ноября, собралась толпа людей, желающих увидеть новые предложения от ведущих производителей электромобилей, включая Li Auto Inc. и нового партнера Volkswagen AG в Китае Xpeng Inc. На выставочных стендах преобладали спортивные и многофункциональные электромобили, так как автопроизводители стремятся привлечь молодое поколение водителей, заботящихся об окружающей среде.

  Компания Cruise, специализирующаяся на производстве самоуправляемых автомобилей и являющаяся частью GM, столкнулась с проблемами, и ее генеральный директор Фогт уходит в отставку. Компания по зарядке электромобилей ChargePoint сократила объемы продаж, внесла изменения в руководство. Хотя крупнейший рынок автомобилей и электромобилей в мире, возможно, не так горяч, как год назад, к концу года происходят активные попытки привлечь внимание прессы и увеличить продажи для достижения годовых целевых показателей поступлений. В рамках выставки были представлены автомобильные: BYD Sea Lion 07, Li Auto MEGA MPV, Седан Zeekr 007 и многие другие.

  Sea Lion 07 является ответом китайского бренда BYD на успешную модель Y от Tesla. Этот среднеразмерный полностью электрический внедорожник стал первым такого рода автомобилем от ведущего автомобильного производителя Китая, и BYD намерен отобрать у Tesla статус крупнейшего производителя электромобилей в мире. Особенностью Sea Lion является уникальная система управления кузовом BYD "DiSus", которая обеспечивает высокую проходимость и подходит для любых дорожных условий. Согласно информации местных средств массовой информации, цена на Sea Lion 07 будет варьироваться от 200 000 до 260 000 юаней (от 27 700 до 36 000 долларов США), что делает его более доступным, чем базовая модель Y, продающаяся в Китае по цене 266 400 юаней.

  Компания Li Auto из Пекина, наконец, представила свою первую модель полностью электрического автомобиля, который обрел популярность благодаря серии электро-гибридных автомобилей. Семиместный MEGA MPV получил 10 000 предварительных заказов всего в течение двух часов после его представления. Дизайн MPV вызвал много обсуждений из-за превосходства изогнутого ветрового стекла и крыши, которые делают его более аэродинамичным, а также блоковидного хвостовика. Современный аккумулятор от Amperex Technology Co. Ltd. с запасом хода в 1000 км Qilin позволяет MPV преодолеть до 500 км всего за 12 минут зарядки. Ожидается, что начальная цена составит менее 600 000 юаней, и серийное производство, и поставки могут начаться уже в феврале.

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  007 - первый электрический седан от премиального бренда Zeekr, принадлежащего Geely Automotive Holdings Ltd., созданный командой под руководством опытного сотрудника Audi Стефана Силаффа. Футуристический автомобиль отличается строгими линиями, на его дверях отсутствуют ручки, и технологичным дизайном, а передний бампер оснащен 90-дюймовым дисплеем с интеллектуальной подсветкой. Полный привод мощностью 475 кВт позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 2,84 секунды. Внутри автомобиля расположен дисплей центральной консоли, наклоненный в сторону водителя или пассажира на переднем сиденье. В спортивном режиме специальные сиденья плотно прилегают к телу пассажира, а более дорогая версия будет оснащена обзорным дисплеем, который проецирует приборную панель на переднее стекло. 007 представлен в двух вариантах пробега: 688 и 870 километров. Благодаря технологии быстрой зарядки, автомобиль может проехать до 610 километров после 15-минутной зарядки. За первые 48 часов Zeekr собрал 20 000 предзаказов. Предварительная цена с учетом скидки начинается с 224 900 юаней, и поставки запланированы уже на январь.

#сша #китай #tesla #электромобили #автомобили #рынок #byd #li auto #zeekr
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