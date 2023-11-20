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Zelikman
Сэм Альтман планирует создать компанию для производства чипов, способных конкурировать с Nvidia
Компания должна будет выпускать графические ускорители для обучения искусственного интеллекта

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  По информации от знакомых с ситуацией, Сэм Альтман, бывший генеральный директор OpenAI, активно работал на протяжении нескольких недель над поиском крупных инвесторов для нового проекта по производству чипов.

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  Согласно источникам, Альтман ездил на Ближний Восток с целью собрать ресурсы для проекта под именем "Тигрис". Он рассчитывал открыть компанию, специализирующуюся на производстве чипов для искусственного интеллекта, которые смогли бы составить конкуренцию продукции Nvidia Corp. - лидера на рынке искусственного интеллекта. По информации, компания Альтмана пока еще не создана, и переговоры с инвесторами проходят на начальном этапе. Источники, комментируя эту ситуацию, просили сохранить анонимность.

  Кроме того, Альтман пытался собрать средства для разработки аппаратного устройства, ориентированного на искусственный интеллект. Он вел переговоры по этому вопросу с компаниями SoftBank Group Corp., Саудовским инвестиционным фондом, Mubadala и другими крупными инвесторами. Альтман считал необходимым привлечь миллиарды долларов для этих новых проектов, рассказывают источники. До сих пор не сообщалось о подробностях насчет масштабов и целей амбиций Альтмана в области чипов, а также о кодовом названии проекта.

  Альтман столкнулся с одним из важнейших этапов сбора денег для компании в области искусственного интеллекта. Сейчас OpenAI ведёт работу над тендерным предложением, которое поможет сотрудникам продать свои акции за $86 миллиардов под руководством Thrive Capital. Один из источников сообщает, что SoftBank и другие компании хотели принять участие в этой сделке, но их включили в список ожидания для последующего предложения. В то же время Альтман призывал инвесторов рассмотреть его новые проекты, указывают два человека.

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  В пятницу OpenAI объявила об отстранении Альтмана с должности, поскольку внутренняя проверка выявила, что "он не всегда был откровенен в общении с советом директоров". По словам знакомого с ситуацией человека, совет директоров и Альтман имели разногласия относительно безопасности искусственного интеллекта, скорости развития технологии и коммерциализации компании. Амбиции и побочные проекты Альтмана усложнили уже напряженные отношения с советом директоров.

#nvidia #чипы #компания #сэм альтман
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