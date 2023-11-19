Также новинка получит видеопамять GDDR7 и DisplayPort версии 2.1

Известный и надежный источник Kopite7kimi дал подсказки по будущим видеокартам Nvidia RTX 5000 на X. Хотя эти слухи могут показаться не особенно впечатляющими, вероятность их достоверности весьма высока.

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Переход от 5-нм технологического процесса TSMC, использованного в поколении Lovelace, к 3-нм для его преемника, это очевидный шаг со стороны Nvidia. Последние модели Apple M3 SoC также используют 3-нм процесс, который, согласно заявлению TSMC, обеспечивает 15% повышение производительности по сравнению с 5-нм и улучшение эффективности около 30% при уменьшении размера матрицы примерно на 42%. Пока неизвестно, будет ли RTX 5000 основана на пользовательском процессе или станет частью анонсированного TSMC семейства N3: N3E, N3P и N3A.

Предполагается, что видеокарта RTX 5000 Blackwell также поддерживает DisplayPort 2.1. Некоторые были разочарованы тем, что серия RTX 4000 обладает поддержкой DisplayPort 1.4a, в то время как линейка AMD RX 7000 оснащена DP 2.1. Стандарт AMD с UHBR 13.5 обеспечивает пропускную способность канала связи до 54 Гбит/с, что не является полными 80 Гбит/с (UHBR20), которые может предоставить DisplayPort 2. Однако, это значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с DP 1.4 и позволяет в будущем использовать типы дисплеев, такие как 8K с частотой 165 Гц и 4K с частотой 480 Гц. Пока неизвестно, какой стандарт DisplayPort 2.1 выберет Nvidia.

Также слухи говорят о совместимости с PCIe 5.0 у RTX 5000. Ожидается, что карты сохранят 16-контактный разъем питания, но будут использовать пересмотренный разъем 12V-2x6. Вопросы, связанные с наличием RTX 4090, постепенно уходят в прошлое, поскольку компания обновила свои флагманские адаптеры до 12V-2x6 ранее в этом году, и с тех пор не поступало сообщений о проблемах. Тесты показали, что обновленные кабели питания даже без полного подключения являются безопасными для использования.

Вокруг Blackwell ходит и множество других слухов, включая использование памяти GDDR7, но необходимо дождаться более убедительных доказательств этих возможностей. Однако, основным вопросом, который интересует всех, является дата выхода серии RTX 5000. Многие считают, что это произойдет не ранее 2025 года, но возможно, следующее поколение видеокарт появится в конце следующего года, после запуска графических процессоров Blackwell HPC.

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Предполагается, что на появление карт RTX 5000 в 2025 года намекает возможный выход моделей 4000 Super. Возникают слухи о том, что RTX 4080 Super, 4070 Super и 4070 Ti Super будут представлены на выставке CES в январе. Если эти слухи подтвердятся, возможно, Nvidia не захочет выпускать новое поколение видеокарт в этом же году.