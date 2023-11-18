По результатам теста Vulcan видеоадаптер от красных подобрался вплотную к RTX 4090m

Несмотря на то, что в прошлом году Nvidia признана лидером в области производительности благодаря выпуску Ada Lovelace и RDNA 3 от AMD для настольных видеокарт, недавние тесты показывают уменьшение разрыва между флагманскими графическими процессорами компаний для ноутбуков, особенно в играх, использующих технологию Vulkan.

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Последние тесты демонстрируют, что достаточно неплохо Radeon RX 7900M справляется с мобильной GeForce RTX 4090. Маленькая разница в производительности между этими двумя картами вызывает удивление, особенно учитывая большую разницу между их настольными вариантами. Когда AMD выпустила серию Radeon RX 7000 в конце 2022 года, стало ясно, что их лучший графический процессор RX 7900 XTX будет ближе по производительности к RTX 4080 от зелёного гиганта, чем к наимощнейшему 4090. Таким образом, в сравнении, флагман AMD RDNA 3 был запущен по цене в $200 ниже уровня вторичной карты Nvidia. Однако, с выходом новой флагманской мобильной карты, которая была выпущена в прошлом месяце, графический трон для ноутбуков может оказаться под "красными".





Тесты начали появляться с использованием ноутбуков Alienware m18, который клиенты могут приобрести с RX 7900M или практически любым графическим процессором RTX 4000. Хотя с помощью этого бренда можно объективно сравнить видеокарты, все доступные результаты Geekbench для 4090 относятся к использованию с Intel Core i9-13980HX, в то время как 7900M использует AMD Ryzen 9 7945HX. Оба процессора относятся к классу энтузиастов и имеют одинаковое количество потоков, но следует обратить внимание на разницу в общих результатах тестов.

В тесте Vulcan RX 7900M показывает результат на уровне 171430 баллов. Составляя от 148498 до 188477, показатели Nvidia находятся немного выше этого диапазона в большинстве случаев. Однако, в случае технологии OpenCL, карта Nvidia превосходит Radeon, демонстрируя результаты преимущественно в диапазоне от 187377 до 208896 по сравнению с результатом 144611 у 7900M.

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Тем не менее, результаты на технологии Vulkan, вероятно, более значимы, поскольку это более популярный интерфейс программирования приложений. Среди последних заметных релизов, поддерживающих Vulkan, стоит отметить игры Counter-Strike 2 и Baldur's Gate 3. Игроки, заинтересованные в этих играх, и могут остановиться на ноутбуке с новейшим видеоускорителем от AMD.