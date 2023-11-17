В БПЛА линейки Орлан активно внедряются технологии искусственного интеллекта

Российский оборонно-промышленная комплекс продолжает обновлять вооружение с учетом опыта его применения в боевых операциях спецназа. Затронуто было также создание дронов серии "Орлан", которые являются важными разведывательными беспилотниками в СВО. Это было объявлено информированным источником.

реклама

После модернизации "Орланы" были обогащены технологией искусственного интеллекта, что позволило им распознавать бронированную технику Вооруженных Сил Украины, включая экземпляры из стран Североатлантического Альянса, используемые украинской армией. Точность распознавания типов военной техники примерно на уровне 90%, а полученные данные мгновенно пересылаются в штаб для наведения артиллерийского огня или для применения других дронов-камикадзе. Работа по усовершенствованию беспилотных аппаратов проводится постоянно.

"Часть применяемых в зоне проведения специальной военной операции на Украине беспилотных летательных аппаратов "Орлан" получила элементы искусственного интеллекта – нейросеть, которая позволяет им в автоматическом режиме идентифицировать в ходе разведывательных полетов боевую технику Украины, в том числе образцы западного производства", - сообщил источник.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Согласно данным Министерства Обороны, отправки БПЛА линейки "Орлан" в армию нарастились в 53 раза с начала Специальной Военной Операции. Речь идет об аппаратах "Орлан-10" и "Орлан-30". Оба дрона могут пребывать в воздухе до 10 часов на расстоянии до 100 км. Кроме того, "Орлан-30" может не только находить цели, но и осветить их для нанесения точных артударов, так как на нем установлен лазерный дальномер-прицел. Также эти БПЛА могут быть использованы как летающие станции радиоэлектронной борьбы.