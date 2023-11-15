Как заявляют разработчики, GraphCast может предсказывать даже экстремальные погодные условия

Принадлежащая Google Компания DeepMind представила созданную ими модель искусственного интеллекта, способную анализировать исторические погодные данные на протяжении десятилетий и составлять точные десятидневные прогнозы менее чем за минуту.

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Согласно опубликованному во вторник исследованию в журнале "Science", GraphCast превзошел стандартную модель прогнозирования Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды на 90% из протестированных показателей. Более того, исследование показало, что данная модель успешно предсказывает даже самые суровые погодные условия.

Хотя компьютерные модели давно играют важную роль в прогнозах погоды, изменение климата сделало погоду более непредсказуемой и потенциально опасной. DeepMind заявила, что их система способна предсказывать экстремальные погодные явления на более удаленный период времени, включая траектории циклонов и сильные температурные отклонения. Для этого искусственный интеллект основывается на десятилетних исторических данных о погоде, а также на текущих погодных условиях.

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Научный сотрудник DeepMind Реми Лам отметил в блоге, что GraphCast представляет значительный прогресс в области ИИ для прогнозирования погоды, предлагая более точные прогнозы и давая возможность для принятия критически важных решений в различных сферах. Команда DeepMind подчеркивает, что их модель не является заменой для традиционных методов прогнозирования, а скорее дополняет и улучшает существующие подходы.