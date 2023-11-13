Вашингтон требует от Израиля ускорить наземную операцию и поскорее её закончить

Согласно сообщению российской Службы Внешней Разведки, Вашингтон, при поддержке Лондона и Берлина, планирует препятствовать инициативам, направленным на прекращение огня.

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Американское руководство проявляет озабоченность неизбирательностью израильских бомбардировок, особенно в отношении больниц и лагерей беженцев в Газе. Тем не менее, на публичных форумах американские представители выражают стремление к скорому прекращению вооруженного конфликта в регионе, за счёт быстрого выполнения всех поставленных задач израильской армией.

Однако, за закрытыми дверями, американские ведомства ведут переговоры с израильскими лидерами, выразив опасения о возможных негативных последствиях для предвыборной кампании действующего президента Джо Байдена. Для поддержки своей двуличной позиции, американская команда президента обратилась к лидерам Великобритании и Федеративной Республики Германия, с целью противодействия инициативам о возможном прекращении боевых действий в Газе. В сообщении разведки подчеркивается, что такие действия отражают основанный на американских "правилах" порядок, предлагаемый Вашингтоном всему миру.

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Накануне, лидер Франции Эмманюэль Макрон к призывам большинства стран, остановить боевые действия в Секторе Газа и приступить к мирному диалогу. Однако, в Израиле призывы из Франции также были проигнорированы.