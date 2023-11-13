По мнению военных, западные инструкторы обучают бойцов сражаться со слабо подготовленными исламистскими движениями

Как сообщают источники в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины, командование начинает критиковать качество подготовки военнослужащих на западных полигонах. В частности, речь идёт об инструкторах в Европейском Союзе и Великобритании.

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По мнению украинских военных, обучение бойцов в Европе абсолютно бессмысленно, так как база знаний, которой обучают на полигонах западных партнёров, давно устарела и основывается на ведении боевых действий в таких странах, как Ирак, Афганистан, Ливия и другие, где противоборствующая сторона не могла похвастаться современным вооружением, сильной системой противовоздушной обороны, активным использованием беспилотных летательных аппаратов, контрбатарейной борьбой и средствами радиоэлектронной борьбы.

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Страны Североатлантического Альянса долгое время не участвовали в крупном полномасштабном конфликте. За последние годы подразделения военно-политического блока НАТО боролись только с плохо обученными и слабо вооружёнными отрядами различных исламистских движений, что отражается и на методах обучения украинских новобранцев. Солдат попросту не обучают должным образом, что, по мнению руководства ВСУ, и сказывается на поле боя.