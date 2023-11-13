Вашингтон не может перебрасывать большее количество комплексов ПВО на Украину, так как это ослабляет защиту в других регионах

Как сообщает американское издание "The Wall Street Journal", на данный момент США сталкиваются с дефицитом систем противовоздушной и противоракетной обороны, необходимых для размещения в стратегически важных для Вашингтона странах и регионах.

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Вооруженные силы испытывают недостаток систем, способных перехватывать ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты. В то же время, количество угроз по всему миру постоянно растёт, включая не только конфликт на Украине, но и события на Ближнем Востоке, к которым относятся постоянные атаки на американские военные базы, а также нарастающая конкуренция со стороны Китая.

Вследствие событий на Ближнем Востоке, США вынуждены были перебросить военнослужащих и системы ПВО в этот регион. Министр обороны США Ллойд Остин планирует расположить на Ближнем Востоке еще одну батарею ПВО THAAD и дополнительные системы ЗРК Patriot. Это необходимо для защиты американских граждан, особенно военнослужащих, находящихся на военных базах в Сирии и Ираке, которые стали постоянной целью исламистских движений, использующих ракеты и беспилотные летательные аппараты для атак.

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Президент Украины Владимир Зеленский также продолжает призывать Запад и США в частности, предоставить Украине дополнительные системы ПВО, несмотря на то, что ранее американцы и европейцы уже передали зенитные ракетные комплексы Вооруженным Силам Украины. Однако, такое решение может привести к ослаблению систем ПВО в других регионах, включая Восточную и Юго-Восточную Азию. США не смогут поддерживать эффективную защиту от воздушных угроз на Тихом океане. По этой причине политический деятель от республиканской партии Дуг Ламборн поддерживает увеличение производства систем ПВО ЗРК Patriot. Однако, для этого есть некоторые сложности: ограниченное финансирование, ограниченные производственных мощностей и недостаток квалифицированной рабочей силы.