реклама
В воскресенье американские военные провели ряд ударов по целям на востоке Сирии, которые, как предполагается, могли использоваться иранскими подразделениями КСИР и отрядами, имевшими к ним отношение.
реклама
Существует информация о возможных жертвах, что может привести к усилению напряженности в отношениях с Ираном. По версии представителя Министерства обороны США, удары были нанесены по учебному центру и убежищу рядом с городами Абу-Камаль и Маядин в рамках мер по ослаблению сил, которые поддерживаются Ираном. Точное число жертв неизвестно, но во время атак присутствовали силы, связанные с Ираном. Источник, будучи знакомым с ситуацией, отказался предоставлять подробности.
"Президент Джо Байден руководил сегодняшними действиями, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы", - заявил министр обороны США Ллойд Остин. Как отмечается, в настоящее время он находится в Южной Корее.
Напряженность между Штатами и Ираном возросла после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Иран предупредил, что в случае продолжения безоговорочной поддержки Израиля со стороны США они откроют новые фронты. Администрация Байдена направила в регион военные силы, включая авианосцы, дополнительные истребители и войска, в рамках широких усилий по принуждению Ирана и других участников конфликта перейти к мирному решению. Однако присутствие США может усугубить ситуацию, чего американские чиновники хотят избежать.
С 17 октября американский контингент подвергался не менее чем 41 атакам в Ираке и Сирии. По меньшей мере 46 военнослужащих получили ранения, сообщает Министерство обороны.