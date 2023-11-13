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Zelikman
В израильском розничном магазине PC-Online появились процессоры i9-14900KS
Заявленная стоковая частота флагманского камня составляет 6.2 ГГц

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  Intel Core i9-14900K Raptor Lake Refresh - это процессор, известный своей высокой производительностью, но накануне также был представлен Core i9-14900KS, который способен достигать частоты 6,2 ГГц "по умолчанию". Появление этого необъявленного чипа на израильском розничном сайте намекает на неизбежную официальную презентацию со стороны Intel.

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  Core i9-14900KS был всегда ожидаем, учитывая ранее выпущенный Core i9-13900KS предыдущего поколения. Листинг израильского розничного торговца "PC-Online" подтверждает это, перечисляя несколько готовых ПК, оснащенных полным комплектом Core i9-14900K с тактовой частотой 6,2 ГГц, который считается самым быстрым процессором для потребителей за всю историю.

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  В списке PC-Online указано, что Core i9-14900KS имеет преимущество в 200 МГц перед Core i9-14900K, так же, как Core i9-13900KS имеет преимущество перед Core i9-13900K. Ожидается, что новый процессор 14-го поколения будет иметь такую же конфигурацию с 24 ядрами / 32 потоками, как его стандартная версия. Кэш размером 68 МБ (32 МБ L2, 36 МБ L3) также останется неизменным. Скорее всего, процессор Core i9-14900KS имеет такую же мощность 150 Вт, как Core i9-13900KS, а его максимальная мощность будет на уровне Core i9-14900K - 253 Вт, если не больше.

  Учитывая, что экстремальный оверклокер уже разогнал Core i9-14900K до рекордных 9 ГГц, то неудивительно, что Core i9-14900KS установит новые рекорды.

#intel #процессор #компьютер #железо #частота
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