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Бьюти-модель из виртуальной реальности, созданная за счёт современных технологий искусственного интеллекта, заработала на своих фотографиях из "жизни" более четырёх тысяч американских долларов.
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Само собой, фото также были произведены тем же искусственным интеллектом, но это не мешает модели иметь почти 100 тысяч реальных подписчиков. Помимо этого, среди подписчиков имеется немалое количество предпринимателей, которые предлагают "ей" различные рекламные контракты от известных компаний и популярных брендов.
Фирма-разработчик Айтаны Лопес "The Clueless" объясняет свой проект тем, что для заключения контракта с искусственной бьюти-моделью не приходится тратить большие деньги на зарплату человека и сопутствующие расходы. Разработчики уверены, что нейросети постепенно вытеснят живых моделей, ведь такие виртуальные существа не требуют средств на поездки, авиабилеты, резервирование отелей и прочие сопутствующие расходы. Такие модели могут быть адаптированы под потребности заказчика и полностью лишены человеческого фактора, что, очевидно, обещает значительно снизить стоимость их привлечения по сравнению с предложениями живых девушек.
Сотни тысяч человек следящих за "жизнью" этой вымышленной модели, это только начало. Виртуальные модели только начали своё существование, но уже получают все большую популярность. Вероятно, весьма скоро мы будем видеть их все чаще на страницах глянцевых журналов и в рекламных кампаниях.