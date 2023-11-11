Также по мнению политиков, реальное количество жертв может быть на порядок выше официальных данных

Накануне в Соединённых Штатах Америки признали, что в ходе военной операции израильской армии в Секторе Газа наблюдается слишком большое количество жертв среди мирного населения Палестины.

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"В последние недели слишком много палестинцев стали жертвами конфликта, многие понесли невыразимые страдания. Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить нанесение им вреда и повысить объем помощи, оказываемой этим людям", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Высказывания Блинкена стали последними в серии замечаний, подчеркивающих, что администрация Байдена намерена давить на Израиль в связи с его операцией против ХАМАСа, который США и Европейский союз считают террористической организацией.

"Нам необходимо сделать гораздо больше по обеспечению безопасности гражданского населения и предоставлению им гуманитарной помощи. У нас есть специфические планы и конкретные шаги, которые мы предпринимаем, чтобы достичь этой цели", - добавил политик.

В четверг США выразили признательность Израилю за решение о разрешении "тактических пауз" в боевых действиях, чтобы позволить мирному населению эвакуироваться. Израиль заявил, что хотя временно прекращает некоторые боевые операции, он намерен продолжить свою кампанию по уничтожению ХАМАСа после нападения, совершенного им 7 октября. За день до этого высокопоставленный представитель Госдепартамента по Ближнему Востоку Барбара Лиф заявила Комитету Палаты Представителей, что возможно количество гражданских жертв в секторе Газа было недооценено. Она отвечала на вопросы представителя Натаниэля Морана из Техаса, который указал на данные, полученные из министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАСом, и говорит, что число погибших превышает 11 000 человек.

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"В конфликтные периоды и в условиях войны очень сложно оценить масштаб потерь. Мы считаем, что они крайне высоки, вероятно, даже превышают официальные данные. Подлинный масштаб станет известен только после прекращения военной активности", - заявила Лиф, помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока.