Европейский Союз требует проведения некоторых реформ перед принятием Киева

В Польше опасаются, что принятие Киева в Евросоюз может дорого обойтись собственной стране. За громкими лозунгами о европейском единстве скрывается огромное количество подводных камней.

реклама

Сейчас Польша будет стоять перед серьезным испытанием своей решимости, принять Украину в Европейский союз. Некоторые страны, включая Германию и Францию, предъявили требования к проведению реформ перед расширением ЕС. Одни из этих требований касаются сокращения права вето при каких-либо голосованиях по международным и финансовым вопросам, а помимо этого укрепления механизмов верховенства закона. Эти аргументы вполне обоснованы, поскольку союз из тридцати пяти стран не сможет играть значимую роль в мире, если даже самые небольшие государства-члены смогут заблокировать стратегические решения.

Однако, польскому государству восстановившему свою независимость сравнительно недавно, будет трудно согласиться с такими нововведениями. Вступление Украины в Европейский союз также представит для Польши экономические проблемы. Решение о принятии значительно увеличит затраты на восстановление Украины и вероятно сделает поляков плательщиками в бюджет украинского общества. Вдобавок к этому, никуда не пропал и зерновой вопрос, который вспыхнет ещё сильнее в случае становления Украины членов Евросоюза.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Когда-то Франция на семь лет заблокировала вступление Испании по тем же причинам. В конечном итоге, Испанию в ЕС привел канцлер Гельмут Коль в 1986 году. У Украины время будет ограничено, так как мощный сосед из Москвы будет стремиться вернуть Киев в свою сферу влияния, считают польские политики.