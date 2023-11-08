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Zelikman
Представители США и КНР провели встречу, посвященную ядерным арсеналам стран
США встревожены тем, что Китай наращивает количество боеголовок.

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  Как сообщает американское издание "Bloomberg", накануне в Вашингтоне состоялась редкая встреча между США и Китаем по контролю над ядерным вооружением. Американская сторона призывает Пекин повысить уровень прозрачности и раскрывать больше информации о своем ядерном потенциале.

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  Обсуждение, которое прошло между официальными лицами двух стран, было охарактеризовано как "откровенное и углубленное". США подчеркнули важность обмена информацией о шагах, направленных на снижение стратегических рисков, включая космическое пространство. Эта встреча состоялась перед планируемым диалогом между американским президентом Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Аналитики будут внимательно следить за этой встречей, ища признаки улучшения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, особенно после напряженности, вызванной спорами, включая вопрос Тайваня и инцидент с предполагаемым китайским шаром-шпионом, произошедшим в начале этого года над США.

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  В отчете Пентагона, подготовленном по заказу Конгресса, отмечается, что Китай в настоящем году располагает ядерными зарядами в количестве около 500 и планирует наращивать их количество до более 1000 к 2030 году, опережая ожидания. У США на данный момент чуть менее 4000 ядерных боеголовок. МИД Китая заявил, что страна придерживается мирной ядерной политики и стремится обеспечить стабильность и предсказуемость. Как заявил представитель Белого дома, США также стремятся предотвратить трехстороннюю гонку в ядерном вооружении между Китаем, США и Россией, особенно в свете того, что переговоры о продлении договора СНВ достигли тупика из-за конфликта на Украине. У Российской Федерации насчитывается около 4500 ядерных боеголовок.

#россия #сша #китай #конфликт #ракеты #ядерное оружие
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