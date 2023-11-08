Военные продемонстрировали поражение украинских позиций на Артёмовской направлении

Бойцы из отряда специального назначения "Сибирь" Южной группировки войск рассказали, как происходит работа операторов беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения в зоне проведения Специальной Военной Операции.

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На примере боевых действий на Артёмовском направлении, у посёлка Клещеевка, военнослужащие продемонстрировали применение дронов-разведчиков и камикадзе.

Как сообщается, в первую очередь в небо поднимается разведывательный летательный аппарат. В ходе патрулирования, дрон должен обнаружить цели для поражения: техника, пехоты, огневые точки и другие объекты украинской армии. После этого, разведчики передают координаты расчёту ударных БПЛА и возвращают дрон-разведчик на позицию для перезарядки. Затем происходит второй заход, уже в паре с ударными дронами. "Птички" подлетают к месту обнаружения целей, а затем разведка лишь корректирует удар по украинским формированиям.

На сегодняшний день, различные беспилотники стали одним из самых высокоэффективных средств ведения боевых действий. За счёт даже простеньких БПЛА, Вооруженные Силы могут отслеживать передвижения противоборствующей стороны, сбрасывать мины и гранаты на технику или живую силу, а также поражать объекты инфраструктуры на территории условного противника. Соответственно, превосходство в вооружении данного типа, непременно сказывается на поле боя. Современное оружие помогает уничтожать различные объекты, не подвергая при этом опасности своих военнослужащих.