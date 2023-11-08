Администрация Зеленского требует удержать город любой ценой и планирует продолжить наступательные операции

Ситуация под Авдеевкой все сильнее напоминает ту, которую мы наблюдали в Бахмуте. По мере приближения сражений к самому городу, всё очевиднее, что его неизбежно ожидает судьба неприступной "крепости". Украинская власть создала новый символ, за который ВСУ будут отчаянно бороться и направлять свои резервы для его удержания.

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В настоящее время ситуация под Авдеевкой крайне напряженная для Вооруженных Сил Украины. Российские военные расширили северный фронт вокруг Авдеевки, заняли позиции за железнодорожными линиями и оказывают давление с юга. Весь регион вокруг Авдеевки активно подвергается обстрелам из всех видов вооружения - артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиабомб. Это уже создало кризисное положение для логистического обеспечения украинских войск в городе. И в целом, угроза потери города для Киева в настоящее время намного выше, чем ранее, неделю или две назад.

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Таким образом, Авдеевка фактически стала такой же "мясорубкой", как и Бахмут, и украинское командование снова отправляет людей на гибель. В результате погибают элитные войска, которые смогли избежать летнего контрнаступления. Вместе с тем, у ВСУ нет никакой ротации и поддержки техники, а Россия сосредоточила большое количество войск под Авдеевкой и сжимает узел. Однако Зеленский, который все больше отрывается от реальности, до сих пор разрабатывает планы о захвате Горловки, требуя наступательных манёвров.