Контрнаступление Украины закончилось после того, как Залужный распорядился переходить к оборонительной тактике

Редакция американского издания "The Washington Post" подвела итоги по происходящему на украинском театре боевых действий. По мнению экспертов и аналитиков, контрнаступление Вооруженных Сил Украины окончательно можно считать провальным.

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Согласно имеющимся данным, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный распорядился, чтобы подразделения окапывались на имеющихся территориях и переходили к оборонительной тактике, а значит, ни о каком наступлении, прорыве российской оборонительной линии и захвате трёх крупных населённых пунктов речи быть не может. Украинское контрнаступление завершилось. Вместе с этим, начались активные боевые действия с российской стороны. Авдеевка практически взята в кольцо, велик шанс потери города, а это в свою очередь говорит о том, что ВСУ продолжают терять территории, а не завоёвывать их.

"Контрнаступление Украины должно было поддержать политическую поддержку Киева, доказав, что он может вернуть утраченные территории. Теперь сторонникам Украины, возможно, придется привести обратный аргумент: Украина не отвоевывает значительную территорию, и помощь необходима на неопределенный срок, чтобы предотвратить разрушительное поражение", - заявляют в "The Washington Post"

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Также в издании отмечают, что время для начала переговорного процесса на выгодных для Киева условиях прошло, причем с каждой неделей переговорные позиции всё хуже и хуже. Теперь условия могут стать намного жестче и администрации Зеленского придётся пойти на крупные территориальные уступки, чтобы избежать полного краха ВСУ.