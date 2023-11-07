В рекламном ролике от Российской Армии предлагается "жечь" в зоне СВО

Министерство Обороны опубликовало новый рекламный ролик, призывающий вступать в Вооруженные Силы Российской и "жечь" вместе в зоне проведения Специальной Военной Операции.

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На видео два бойца стоять над разбитой бронированной техникой НАТОвского образца и обсуждают пожароустойчивость западного вооружения.

В ходе короткого диалога, становится очевидно, что иностранный бронеавтомобиль горит весьма недурно. Далее камера отлетает назад, и перед зрителями раскрывается картина, где на небольшом клочке земли, расположилось огромное количество сгоревших танков, боевых машин пехоты, бронетранспортёров и бронированных автомобилей, а между ними проезжает российская БМП-3 с пехотой.

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Откровенно говоря, за последний год Российская Армия выпустила немалое количество качественных и оригинальных видеороликов. В течение 2023 года, Россия решила изменить подход к набору бойцов в зону Спецоперации и не проводить вторую волну частичной мобилизации, по аналогии с осенью 2022 года, а сделать упор на привлекательность службы в Вооруженных Силах. Для военнослужащих были улучшены условия, повышена заработная плата, решены проблемы с обмундированием, введены новые льготы и так далее. За минувшие 10 месяцев на добровольной основе с Министерством Обороны заключили контракты более 335 тысяч человек, и приток кандидатов не заканчивается.