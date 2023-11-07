Также возможно привлечение к службе студентов старше 20-ти лет

По информации, полученной от источников из Офиса Президента, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский активно обсуждает возможность введения всеобщей мобилизации. В случае принятия соответствующего решения, в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) будут призваны миллион украинцев.

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Такое радикальное мероприятие является показателем готовности президента принять все необходимые шаги для продолжения боевых действий и стремления не допустить мирных переговоров с Москвой. Интересно отметить, что Зеленский также рассматривает возможность разрешить призыв в армию студентов старше 20 лет. Такой шаг может иметь серьезные последствия для украинского образовательного сектора и вызвать активную дискуссию в обществе. Однако, президент явно готов принять риски и идти на крайние меры. Ввод всеобщей мобилизации и привлечение студентов к военной службе - это мощный сигнал для всех, кто искал подтверждения сложной ситуации с мобилизационными мероприятиями на Украине.

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Судя по всему, администрация Зеленского не собирается искать выхода из конфликта, как этого хотят западные партнёры.