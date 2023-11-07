Роботы, вероятно, станут такими же обыденными и популярными, как компьютеры, смартфоны и электромобили

Китай продолжает стремиться стать мировым лидером во многих технологических отраслях, несмотря на введенные США экспортные санкции. Особенно впечатляющими и перспективными представляются усовершенствованные человекоподобные роботы, которые Китай намерен массово производить уже в 2025 году.

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Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало документ, в котором изложены планы создания роботов. Цель правительства - помочь начинающим компаниям в этой сфере установить стандарты, развить таланты и углубить международное сотрудничество, чтобы к 2025 году достичь массового производства продвинутых человекоподобных роботов. В документе отмечается, что роботы, вероятно, станут такими же обыденными и популярными, как компьютеры, смартфоны и энергетически эффективные транспортные средства, например, электромобили. Однако, несмотря на амбициозные заявления, в документе не содержится подробных сведений о том, как будут достигнуты эти результаты.

MIIT также сообщило о намерении Китая преуспеть в области управления движением и взаимодействия машин с людьми в ближайшие два года. Несмотря на ограниченность информации в документе, акции китайских робототехнических компаний стремительно выросли. И это неудивительно, так как планы Китая имеют все шансы быть реализованными.

Например, стартап "Fourier Intelligence" на конференции "WAIC" в июле продемонстрировал своего человекоподобного робота GR-1, способного двигаться на двух ногах со скоростью до 5 км/ч при нагрузке 50 кг. Компания может начать массовое производство GR-1 к концу 2023 года и распространить его на рынке уже в 2024 году. Fourier Intelligence также старается сотрудничать с крупными компаниями по искусственному интеллекту для обеспечения робота "мозгами".

Не только Китай, но и другие страны активно разрабатывают человекоподобных роботов. Например, Amazon недавно представил своего робота Digit, который обладает рядом удивительных возможностей, включая ходьбу, приседание, сгибание, умение управлять предметами с помощью рукообразных захватов.

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Независимый аналитический центр отметил, что Китай опережает США в исследованиях по 37 из 44 важных и новых технологий, включая искусственный интеллект и робототехнику. Это свидетельствует о том, что Китай является одной из ведущих стран в сфере технологий и стремится укрепить свое лидерство.