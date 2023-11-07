Геймеры сыграли несколько раундов в Dota 2 против своего тренера

Недавно компания Alienware представила новую массивную механическую клавиатуру и игровую мышь, которые были разработаны с учетом потребностей киберспортивных игроков. В рамках рекламной кампании Alienware пригласила лучшую киберспортивную команду для тестирования новых устройств в реальных условиях.

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Механическая клавиатура AW420K и игровая мышь AW720M от Alienware послужили вдохновением для создания уникальных экземпляров, которые были увеличены в размерах в 14 раз по сравнению с реальными устройствами. Команда специалистов по 3D-моделированию воспользовалась возможностью отсканировать оригинальные компоненты и масштабировала их. Однако, оказалось, что создание таких гигантских клавиш и кнопок было сопряжено с определенными сложностями.

Клавиша пробела в новой клавиатуре весит около 9 килограммов, и на процесс ее печати в 3D-формате ушло целых три дня. Для достижения нужной стабильности используется медная труба диаметром 1 дюйм в качестве стабилизатора. Каждая стандартная клавиша на плате имеет ширину около 30 сантиметров. Однако, самым сложным этапом в создании этих больших клавиш было изготовление их соответствующих механизмов. Для этого разработчики использовали два куска плотно прилегающего ПВХ и большую резиновую ленту для создания стержня. Они также установили это в рулетку, чтобы придать механизму металлический звук при полном нажатии клавиши. Полная клавиатурная панель имеет ширину около пяти метров и требует нескольких человек для ее перемещения. Что касается мыши, она оснащена двумя механическими кнопками щелчка, дополнительными функциональными боковыми кнопками и колесиком прокрутки в соответствующем масштабе.

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В результате получилась самая большая в мире комбинация механической клавиатуры и игровой мыши, произведенная компанией Alienware. Alienware пригласила профессиональную киберспортивную команду Team Liquid на несколько раундов игры в DOTA 2 с использованием новых устройств. Все пять участников команды использовали новую клавиатуру и мышь (трое игроков использовали клавиатуру, а двое - мышь) и соревновались с тренером команды, который сталкивался с различными препятствиями, чтобы обеспечить равные условия игры.