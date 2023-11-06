По словам разработчиков, некоторые модели будут даже более совершенными, чем иранские дроны-камикадзе

Украинский госконцерн "Укроборонпром" объявил о начале серийного выпуска беспилотных летательных аппаратов на Украине. Эти БПЛА, которые являются аналогами иранских "Шахедов", по словам представителей учреждения, даже лучше в некоторых аспектах.

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С самого начала конфликта между Украиной и Россией, Украина активно использовала иностранные БПЛА. Однако с течением времени стало известно, что украинские разработчики активно работают над собственными беспилотниками с достаточно большой дальностью полета - около 1000 километров. Более того, ранее было сообщено, что на Украине уже созданы аналоги иранских дронов-камикадзе "Shahed-131" и "Shahed-136".

Согласно заявлениям представителей "Укроборонпрома", украинские "Шахеды" теперь находятся в серийном производстве. Директор госконцерна Герман Сметанин отметил, что они также сконцентрировались на создании "более сложных и дорогостоящих" БПЛА, чем "Шахеды".

"У нас есть аналог "Шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "Шахеды" так далеко не летают", - отметил Сметанин.

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Руководитель концерна подчеркнул, что на Украине есть большое количество государственных и частных производителей БПЛА. Кроме того, Вооруженные Силы Украины уже сделали заказ на новые беспилотники для использования в боевых действиях. Однако конкретное количество БПЛА, произведенных в рамках "серийного производства" на Украине, в концерне не сообщается.