Украинский президент пугает западное общество тем, что Россия войдёт в страны НАТО после Незалежной

Президент Украины, Владимир Зеленский, призвал Конгресс продолжать военную поддержку Украины. Он заявил законодателям, которые препятствуют новой помощи, что в противном случае страна НАТО может быть подвергнута риску возможного нападения со стороны Российской Федерации, что соответственно повлечет за собой вовлечение американских военных.

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"Если Россия убьет всех нас, они нападут на страны НАТО, а вы отправите своих сыновей и дочерей и это будет… извините, но цена будет выше", - заявил Зеленский в интервью программе "NBC Meet the Press".

Планы оказания военной помощи Украине сталкиваются с сомнениями и разногласиями в Вашингтоне, особенно среди республиканских законодателей, которые без конца откладывают просьбу президента Джо Байдена о новой порции помощи для Киева. Зеленский призвал Конгресс "не утрачивать решимость, сдерживать эту сильную позицию и сохранять нашу демократию".

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Во время встречи с председателем Еврокомиссии, Урсулой фон дер Ляйен, Зеленский подтвердил свою уверенность в необходимости продолжать боевые действия и пытаться захватить территории Донбасса. Он подчеркнул, что эта борьба ставит Украину на передовую линию западной демократии, Европы и общих ценностей. В своем сценарии развития событий в случае дальнейших действий России в отношении страны НАТО, Зеленский ссылался на пункт о коллективной обороне альянса.