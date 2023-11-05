По его словам, новый бот будет отличаться хорошим чувством юмора

Как сообщается, гений современности миллиардер Илон Маск в очередной раз предпринимает попытку обойти какую-нибудь известную компанию на том поле деятельности, на котором она занимает доминирующее место.

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Предприниматель анонсировал уникальный чат-бот с искусственным интеллектом "Grok", задуманный с целью превзойти своего главного конкурента ChatGPT и перевернуть представление о возможностях искусственного интеллекта. Основная философия "Grok" заключается в расширении границ исследований инноваций и поддержке человечества в этом сложном деле. С помощью новейших инструментов искусственного интеллекта "Grok" пытается предоставить уникальные возможности и помочь в реализации идей.

"Grok" может подарить не только полезные советы и перспективные идеи, но и немного радости и веселья. Одна из самых интересных особенностей "Grok" заключается в его способности отвечать на вопросы с остроумием. Этот уникальный бот воплощает дух настоящего бунтаря и первопроходца, и его натура отражается в его ответах. Просим учесть это и не злить "Grok" случайным недопониманием или неприязнью к юмору, если, конечно, он не заслуживает этого своими выходками.

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Ранее предприниматель уже заявил, что стремится добавить в свою социальную сеть "X" проекты, способные конкурировать с такими сервисами как YouTube, Twitch и другие.