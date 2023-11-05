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Zelikman
Встреча Энтони Блинкена с представителями арабских стран оказалась провальной
Страны Ближнего Востока отказались принимать условия Вашингтона и потребовали немедленного прекращения огня и создания отдельного палестинского государства

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  Накануне государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен встретился с представителями  арабских стран, чтобы предложить принять инициативу США о "гуманитарной паузе" в войне между Израилем и ХАМАС. Однако, арабские политики отвергли предложение госдепа и настаивали на безотлагательном прекращении огня.

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  Раскол между сторонами проявился во время турне Блинкена по Ближнему Востоку, когда возросло негативное отношение к количеству погибших среди невинных в Секторе Газа. Израильские вооруженные силы стремятся устранить ХАМАС, рассматривая его как угрозу, но при этом сами убили уже порядка десяти тысяч мирных жителей, чуть мене четырех тысяч из которых дети. 

  Египетский министр иностранных дел Самех Шукри подтвердил, что гуманитарный кризис в секторе Газа требует немедленного и безусловного прекращения боевых действий. Коллега из Иордании Айман Сафади добавил, что приоритетом является окончание войны, а после этого нужно обсуждать создание двух государств и улучшение положения палестинцев. Со слов Сафади, Сектор Газа в одиночку не сможет справиться с этой задачей. Также он подчеркнул, что "нам нужно напоминать друг другу о нашей человечности" и призвал признать, что увеличение числа погибших не вернет тех, кто уже ушел с обеих сторон, какая бы эта потеря ни была трагичной.

  На встрече с Блинкеном также присутствовали министры иностранных дел Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также генеральный секретарь Организации освобождения Палестины. Данная встреча состоялась в субботу, в то время как израильские военные силы продолжали свою операцию в Газе против ХАМАС.

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  Встречаясь с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати, Блинкен выразил глубокое беспокойство по поводу вооруженных инцидентов вдоль южной границы Ливана с Израилем и подчеркнул важность предотвращения распространения конфликта между Израилем и ХАМАС на другие территории.

#сша #армия #израиль #война #палестина #хамас #ближний восток #блинкен
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А Блинкену не напомнили, что США уничтожили Ливан... Или не всё пишет "автор".
Встреча Энтони Блинкена с представителями арабских стран оказалась провальной
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