Производители майнинг-оборудования замедлили выпуск новых устройств

Наконец спустя несколько месяцев сеть проекта Kaspa (kHeavyHash) стабилизировалась и прекратила свой бурный рост. Общая вычислительная мощность сети достигла 55 PH в секунда и теперь колеблется в диапазоне 50-55 PH. С начала июля сеть выросла в 40 раз.

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Вместе с этим, один из производителей специализированного оборудования под данный проект IceRiver сообщил, что сняли с производства самый бюджетный аппарат KS0 с базовой мощностью в 100 GH в секунду и запускает в продажу аппарат KS0 PRO, который выдаёт уже 200 GH в секунду. Стоимость данных ASIC-ов варьируется в районе 500 долларов. В настоящий момент аппараты KS0 PRO добывают примерно 80 долларов в месяц, учитывая стоимость самой монеты в диапазоне выше 0.054 доллара и расходы на электроэнергию. Однако, неизвестно, будет ли дальше расти сложность сети или нет.

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Судя по всему, производители майнинг-устройств для Kaspa сделали небольшую паузу в выпуске новых аппаратов, но учитывая то, как стремительно выросла мощность различных ASIC-аппаратов для данного алгоритма, вряд ли китайские мастера остановились в разработке новый моделей. На данный момент самое мощное устройство под kHeavyHash имеет мощность чуть больше 9 TH в секунду.