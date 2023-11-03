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Компания Ubisoft заявила, что начиная с 25 января 2024 года, следующие проекты больше не будут поддерживать функцию многопользовательской игры:
- Assassin's Creed II (Xbox 360)
- Assassin's Creed Brotherhood (Mac)
- Assassin's Creed Liberation HD (PlayStation 3, Xbox 360)
- Assassin's Creed Revelations (ПК)
- Ghost Recon Future Soldier (ПК)
- Heroes of Might and Magic VI (ПК)
- NCIS (PC)
- Splinter Cell: Conviction (Xbox 360)
- R.U.S.E. (PC)
- Trials Evolution (PC)
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В дополнение к потере мультиплеерной поддержки, игроки больше не смогут связывать свои Ubisoft-аккаунты в игре или использовать другие онлайн-функции. Кроме того, программа вознаграждений Ubisoft Connect также будет остановлена для этих игр. Ubisoft заявила, что не легкомысленно относится к этим отключениям, но отметила, что они необходимы из-за устаревания технологий, лежащих в основе определенных сервисов.
Даже если бы Ubisoft решила продолжить онлайн-поддержку этих игр, это было бы финансово нецелесообразно. Наверняка, у этих старых игр сейчас нет множества поклонников онлайн, и затраты на обслуживание онлайн-серверов оказываются выше вложений. Проще говоря, это время и деньги, которые лучше потратить на другие проекты. Впрочем, Nintendo только в прошлом месяце объявила о прекращении онлайн-игры и поддержки игр для 3DS и Wii U в апреле 2024 года.