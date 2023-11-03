В списке имеется сразу несколько игр из серии Assassin's Creed

Компания Ubisoft заявила, что начиная с 25 января 2024 года, следующие проекты больше не будут поддерживать функцию многопользовательской игры:

Assassin's Creed II (Xbox 360) Assassin's Creed Brotherhood (Mac) Assassin's Creed Liberation HD (PlayStation 3, Xbox 360) Assassin's Creed Revelations (ПК) Ghost Recon Future Soldier (ПК) Heroes of Might and Magic VI (ПК) NCIS (PC) Splinter Cell: Conviction (Xbox 360) R.U.S.E. (PC) Trials Evolution (PC)

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В дополнение к потере мультиплеерной поддержки, игроки больше не смогут связывать свои Ubisoft-аккаунты в игре или использовать другие онлайн-функции. Кроме того, программа вознаграждений Ubisoft Connect также будет остановлена для этих игр. Ubisoft заявила, что не легкомысленно относится к этим отключениям, но отметила, что они необходимы из-за устаревания технологий, лежащих в основе определенных сервисов.

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Даже если бы Ubisoft решила продолжить онлайн-поддержку этих игр, это было бы финансово нецелесообразно. Наверняка, у этих старых игр сейчас нет множества поклонников онлайн, и затраты на обслуживание онлайн-серверов оказываются выше вложений. Проще говоря, это время и деньги, которые лучше потратить на другие проекты. Впрочем, Nintendo только в прошлом месяце объявила о прекращении онлайн-игры и поддержки игр для 3DS и Wii U в апреле 2024 года.