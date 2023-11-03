Судя по материалам, российские беспилотники нанесли существенные разрушения

Ночью, Российские Вооруженные Силы провели массированную атаку на военную инфраструктуру, расположенную на подконтрольных Киеву территориях, с помощью ударных беспилотников под названием "Герань".

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Как сообщают в украинских средствах массовой информации, этот ночной налет вызвал значительные разрушения и уже приобрел прозвище "адский" в украинских пабликах. Атака началась около 21:00 второго ноября, когда первая группа беспилотников появилась над украинской территорией. С того момента, удары по объектам продолжались непрерывно, пока последний беспилотник не атаковал Львовскую область Украины в 05:00 утра третьего ноября.

Ожидаемо, украинские СМИ не сообщают о реальных повреждениях, нанесенных военной инфраструктуре Вооруженных Сил Украины, из-за цензуры, которой подвержены. Однако, были видео и фотоматериалы разрушений, вызванных ночными прилётами российских дронов-камикадзе на украинской территории. На этих кадрах видны горящие сооружения, представляющие, вероятно, места размещения украинского военного оборудования и вооружений.

Регулярные удары Армии России по Украине направлены на уничтожение военных объектов, для ослабления боеспособности украинских формирований. Основные цели атак - скопления военной техники и войск, хранилища с боеприпасами, ремонтные мастерские, предприятия военной промышленности и логистическая инфраструктура, используемая киевским режимом в военных целях.