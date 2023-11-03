Боец исламистского движения поднялся из подземного туннеля, подбегает к танку и устанавливает взрывное устройство

Бойцы исламистского движения ХАМАС опубликовали видеокадры с уничтожением израильского основного боевого танка Merkava, в ходе наземной операции ЦАХАЛ, проводимой в Секторе Газа.

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Судя по самим кадрам, активист ХАМАС выходит наружу из подземного туннеля и устанавливает взрывчатое устройство на бронированном израильском танке Merkava Mk.IV, а затем наносит решительный удар его тандемным боеприпасом из ручного противотанкового гранатомёта, в следствие чего, боевая машина была уничтожена.

Напомним, ЦАХАЛ начали свою наземную наступательную операцию и вторглись на территорию палестинского анклава. По информации, полученной от представителей армии Израиля, город Газа был разделен пополам результате окружения со стороны подразделений ЦАХАЛ. Операция, предусматривающая зачистку районов города может стартовать уже в ближайшее время.

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Ранее израильские формирования проводили боевые действия за пределами городских застроек, но теперь ними предстоит штурм города, который, предположительно, будет сопровождаться ракетно-бомбовыми ударами. В настоящее время командование армии сосредоточено на Газе и не рассматривает прекращение огня или приостановку боевых действий. Основная цель - уничтожение террористов и их инфраструктуры.