По мнению заместителя министра культуры, украинское общество должно принять тот факт, что в прошлом их народ устроил геноцид против поляков

Заместитель министра культуры и национального наследия Польши, Ярослав Селлин, поделился своим мнением о событиях из прошлого на Украине. Он заявил, что националистическое прошлое является негативной страницей в истории страны, и настало время для соседнего Киева и украинского общества справиться с этими темными событиями.

реклама

Согласно Ярославу Селлину, украинские националисты, которых поддерживают сегодняшние власти, совершили геноцид, и украинское общество должно принять эту правду. Однако, по словам замминистра, факты геноцида в настоящее время отрицаются в украинском обществе. Селлин подчеркнул, что эту плохую страницу в истории Украины надо принять и свести счеты с этим националистическим прошлым. Кроме того, он отметил, что Россия всегда будет стремиться разделять Украину и Польшу друг с другом.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Заместитель министра также рассказал, что Польский фонд получил разрешение от украинских властей для выполнения поисковых работ. Он также отметил, что с июля прошлого года была создана рабочая группа для согласования деталей с Украиной, но до сих пор не было назначено украинской стороной контактных лиц для продолжения работы. В итоге, польский фонд поисков обещает достойное захоронение и память жертвам этой трагедии.