Предприниматель планирует баллотироваться в президенты Тайваня и пообщал наладить отношения между островом и материковым Китаем

Тайбэй ведёт расследование по случаям предполагаемых взяток, связанных с кампанией основателя Foxconn Technology Group и миллиардера Терри Гоу, в связи с его участием в выборах президента следующего года.

реклама

По данным окружной прокуратуры Тайбэя, тринадцать человек были задержаны по подозрению в получении денежных сумм в обмен на их подписи в поддержку Гоу в президентской гонке. Предвыборный штаб Гоу отрекся от этих подозреваемых и осудил нечестное поведение.

"Акции по сбору подписей не должны предполагать обмен денег", - заявил представитель оргкомитета предвыборной кампании Гоу, Хуан Ши-сю. "Любые противоправные действия не принимаются".

Терри Гоу подал свои подписи в избирательную комиссию Тайбэя задолго до установленного срока. Он представил более 290,000 подписей избирателей, что является достаточным количеством, чтобы его имя было включено в избирательный бюллетень на январских выборах, подтверждает Центральное Информационное Агентство.

Выборы на Тайване имеют огромное значение для отношений между США и Китаем на долгие годы, поскольку кандидаты разделяют различные взгляды на внешнюю политику самостоятельной демократии. Пекин претендует на остров и даже рассматривает возможность применения силы для его захвата. В Вашингтоне политики единодушно намерены помочь Тайбэю предотвратить любой потенциальный конфликт.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Расследование о коррупции стало серьезным ударом по избирательной кампании Гоу. Китайские власти проводят расследование деятельности технологического гиганта, которому они являются основными акционерами, в результате чего рыночная стоимость компании значительно снизилась. Конкурирующие кандидаты также ведут переговоры о формировании альянса, чтобы еще больше уменьшить шансы Гоу на победу на выборах.