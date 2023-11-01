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Zelikman
Украинские военные жалуются на бесполезность турецких БПЛА Bayraktar TB2
Из-за усиления средств противовоздушной обороны России данные беспилотники потеряли былую эффективность

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  По сообщениям украинского военного чиновника, беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства, которые изначально играли важную роль в военных успехах Украины, теперь имеют ограниченную полезность из-за усиления российской противовоздушной обороны.

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  Командующий Главным разведывательным управлением Украины полковник Владимир Валюх подчеркнул, что хотя беспилотники все еще являются важной составляющей оборонных расчетов, но новые тактические ограничения затрудняют их использование. В прошлом году наблюдалось сокращение видеозаписей боевых действий и ограничение использования дронов, что, как считается, связано с возросшей противовоздушной системой России.

  "Что касается TB2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но трудно найти ситуации, в которых их можно было бы использовать", - заявил офицер.

  По словам Валюха, российская воздушная и электронная защита стала более совершенной, что снижает эффективность дронов в стратегически важных ситуациях. Однако представители производителя "Baykar" отмечают, что отсутствие видеозаписей не означает прекращение использования дронов, а скорее связано со сложными условиями боевых действий. Компания сообщает, что Bayraktar TB2 по-прежнему активно используется для выполнения роли разведки и наблюдения.

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Кроме того, украинские TB2 получили модернизацию, включающую более совершенную камеру для миссий наблюдения на больших высотах и дальних дистанциях.

#россия #украина #сво #техника #армия #оружие #бпла #дроны #bayraktar
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