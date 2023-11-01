В настоящее время происходит обустройство военных баз и лагерей подготовки компании

Как сообщается в частной военной компании, "Вагнер" официально возобновляет массовый набор новых сотрудников. Организации перешла "под крыло" Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии (Росгвардия) и примет участие в Специальной Военной Операции на Украине.

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"В данный момент на базе 136 бригады Росгвардии организовывается лагерь", - говорится в сообщении.

Как сообщают в компании, принимать бойцов начнут после третьего ноября, в связи с продолжающимися работами по обустройству военных баз и лагерей. Однако всем желающим порекомендовали уже собирать все необходимые документы и справки для трудоустройства. Правда, окончательно еще не озвучивались все требования к кандидатам в "Музыканты", известно лишь, что перешедших в другие подразделения и заключивших контракты с Министерством Обороны просили не тревожить.

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Напомним, после выхода Группы Вагнера из зоны проведения Спецоперации и более интенсивной работы на Африканском континенте, в компанию начали набирать исключительно хорошо подготовленных людей с отличными физическими данными. Также были сужены возрастные рамки, по которым отбирали бойцов в командировки. По каким параметрам будут набирать ребят на украинскую кампанию, пока неизвестно. Возможно, набор будет проходить по упрощенным к будущим сотрудникам требованиям.