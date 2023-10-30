В Соединённых Штатах нашли еще один способ, как можно дополнительно заработать на майнинге Bitcoin

В Соединённых Штатах Америки майнеры придумали еще один способ, как можно использовать выделяемое специализированными Asic-устройствами тепло и получать при этом дополнительную прибыль.

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Как сообщается, в Нью-Йорке появились новые парилки, которые обогреваются за счёт добычи криптовалют, в первую очередь Bitcoin. Таким образом, предприниматели сумели совместить два бизнеса в одном, сократив при этом расходы электроэнергии. В последнее время у многих официальных лиц, так или иначе затрагивающих тему криптовалют, были претензии в самой индустрии майнинга и к тому, сколько электроэнергии она потребляет. Развитие проектов по типу этого, поможет купировать негативные заявления, касательно "бесполезного сжигания электроэнергии" майнинг-индустрией.

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Однако, стоит отметить, что сама идея использовать тепло от Asic-устройств далеко не нова, ранее в сети уже появлялись сообщения о сообразительных майнерах. В 2021-ом году, один из крипто-майнеров из Австралии решил обогревать весь свой дом за счёт нескольких видеокарточек от компании AMD. В то время, у майнеров на видеокартах еще была возможность добывать криптовалюту Ethereum, которая приносила шахтёрам весьма неплохие деньги, а сами видеокарты AMD являлись куда более прожорливыми нежели Nvidia и нагревались сильнее. Весь выделяемый жар австралиец решил перенаправлять в тепловой насос, через который и происходило отопление дома.