Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Нью-Йорке открыли парилки, использующие тепло Asic-устройств
В Соединённых Штатах нашли еще один способ, как можно дополнительно заработать на майнинге Bitcoin

реклама

  В Соединённых Штатах Америки майнеры придумали еще один способ, как можно использовать выделяемое специализированными Asic-устройствами тепло и получать при этом дополнительную прибыль.

реклама

  Как сообщается, в Нью-Йорке появились новые парилки, которые обогреваются за счёт добычи криптовалют, в первую очередь Bitcoin. Таким образом, предприниматели сумели совместить два бизнеса в одном, сократив при этом расходы электроэнергии. В последнее время у многих официальных лиц, так или иначе затрагивающих тему криптовалют, были претензии в самой индустрии майнинга и к тому, сколько электроэнергии она потребляет. Развитие проектов по типу этого, поможет купировать негативные заявления, касательно "бесполезного сжигания электроэнергии" майнинг-индустрией.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Однако, стоит отметить, что сама идея использовать тепло от Asic-устройств далеко не нова, ранее в сети уже появлялись сообщения о сообразительных майнерах. В 2021-ом году, один из крипто-майнеров из Австралии решил обогревать весь свой дом за счёт нескольких видеокарточек от компании AMD. В то время, у майнеров на видеокартах еще была возможность добывать криптовалюту Ethereum, которая приносила шахтёрам весьма неплохие деньги, а сами видеокарты AMD являлись куда более прожорливыми нежели Nvidia и нагревались сильнее. Весь выделяемый жар австралиец решил перенаправлять в тепловой насос, через который и происходило отопление дома.

#видеокарты #сша #криптовалюта #bitcoin #майнеры #asic #бани
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На китайском рынке появилось много мобильных RTX 3080 Ti, переделанных в настольные карты
F-16 ВВС США перехватил самолёт-нарушитель, пытавшийся пролететь рядом с резиденцией Байдена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
1
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
+
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
9
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
21
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
5
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
3
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
1
ТГ-канал "Русская весна": Падение Авдеевки не за горами и ВСУ морально готовятся к этому
4
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
15
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
Radeon RX 6600 XT — лидер среди новых видеокарт по соотношению цена / производительность
9
ЧВК Вагнер теперь официально является частью Росгвардии
4

Популярные статьи

Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
7
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
74
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
137
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
22
О прообразе американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный в СССР
3
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
16
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
18:54
В основном, те страны в Европе, которые на данный момент пользуются российским газом, это путинферштееры
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Гвоздь
18:54
Семимесячный, а что случилось? Тебе подгузник поменяли?
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
Alex-IT
18:54
Интересный выбор, ограничения действительно разные бывают, поэтому и нет идеальных корпусов.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Alex-IT
18:52
А какая схема правильная на ваш взгляд? Когда на вдув и выдув поровну вертушек?
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Alex-IT
18:50
Плюс информацию с жёсткого диска проще восстановить, чем с SSD.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Михаил Авраменко
18:49
А как вручать их если будут постоянные перебои с электричеством?
Украина готовит запуск "смарт-мобилизации"
Truth Sееker
18:49
Украина. Волноваха. Русские оккупанты здесь не сидят «сложа руки». Они ищут и находят эффективные решения имущественных вопросов без бюрократии и судебных дрязг. На захваченных территориях много при...
В Волновахе в ДНР нашли тела 9 человек с огнестрельными ранениями в частном доме
Truth Sееker
18:48
Это хорошо или плохо?
Центробанк РФ: количество россиян с кредитами увеличилось на 2 миллиона
Truth Sееker
18:46
Вот тебе и "союзники"
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
Razg0n
18:45
А мог бы спокойно пахать за копейки на заводе.
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем