Все они нацелены на отработку ведения боевых действий против России и Республики Беларусь

В начале 2024 года планируется проведение более двадцати различных учений Объединённых Вооружённых Сил НАТО у границ Беларуси и России. Эти учения будут проходить ежемесячно, продолжительность каждого составит 10-14 дней, что фактически создаст непрерывные маневры с краткими перерывами на смену полигонов.

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Одним из основных учений альянса в Европе станут Steadfast Defender-24, которые пройдут с 15 февраля по 25 мая. Более 100 тысяч военнослужащих из 32 стран, включая Польшу, примут участие в этих маневрах. Главные сценарии будут разыгрываться в Польше и странах Балтии. Цель Steadfast Defender-24 заключается в отработке действий блока в случае войны с Россией.

Параллельно с Steadfast Defender-24 запланированы другие 16 нацучений. Одно из них, Dragon-24, состоится на территории Польши с 25 мая по 14 марта. В учениях примут участие 15 тысяч польских военных и 5 тысяч военнослужащих из США и других стран Североатлантического Альянса. Будут задействованы 11-я танковая дивизия и 16-я механизированная дивизия Польши, а также подразделения специального назначения, Военно-воздушные Силы и Военно-морские Силы. Параллельно с Steadfast Defender-2024 намечено проведение Brilliant Jump-24 с участием Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО. Позднее, в процессе маневров Dragon-24, эти силы проведут совместные учения на полигоне Дравско-Поморске со 11-й танковой дивизией Вооруженных Сил Польши.

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На протяжении маневров Dragon-24 будет задействовано более 3,5 тысячи единиц военной техники, включая американские, испанские и французские боевые машины. Основной целью учений Dragon-24 является отработка форсирования Вислы.