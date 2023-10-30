Украинские военнослужащие испытывают депрессию и другие проблемы со здоровьем, включая посттравматическое стрессовое расстройство

Как сообщает эксперт по Украине издания "Insider" Мелинда Харинг, длительная Специальная Военная Операция оказывает негативное воздействие на солдат на передовой, которые чувствуют на себе тяготы боевых действий.

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Харинг отмечает, что солдаты, с которыми она разговаривала на Запорожском направлении, чувствуются "твердыми, стальными и решительными". Однако, уже после нескольких минут разговора они выражают свое разочарование. Одной из основных причин этого напряжения является ощущение, будто усилия солдат не поддерживаются всем обществом. Она отмечает, что в Киеве много людей, которые проводят время в ресторанах и позируют для селфи, тогда как небольшая часть общества показывает готовность бороться. Солдаты также испытывают депрессию и другие проблемы со здоровьем, включая посттравматическое стрессовое расстройство.

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Харинг также отмечает, что союзники Украины просят ее вооруженные силы продолжать вести контрнаступательные действия таким образом, которым бы они сами не стали его проводить. Солдаты выражают необходимость иметь поддержку с воздуха, так как российские войска значительно превосходят их в воздушных силах. Харинг указывает, что потери этих солдат ощущаются на передовой. Они хотят окончания конфликта, но не любой ценой. Они просто хотят вернуться домой и прожить мирную жизнь.