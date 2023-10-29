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Zelikman
ЧВК Вагнер теперь официально является частью Росгвардии
Компания начала новый набор сотрудников на службу и примет участие в спецоперации

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  Как сообщают источники из частной военной компании «Вагнер», организация теперь официально перешла под управление Росгвардии и является одним из ее подразделений.

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  Согласно опубликованной информации, каждому сотруднику предлагается заключить индивидуальный контракт, в альтернативном случае бойцы могут дорабатывать свои действующие договора. По словам представителей, вся структура Группы Вагнера останется неизменной, вплоть до командиров.

  В это же время, в зоне Специальной Военной Операции на Украине будет построена новая военная база, исключительно для ЧВК «Вагнер». Отряды также будут набираться для выполнения задач на украинском театре боевых действий и для поездок в африканские страны. Однако в последнее время набор на "дальний" фронт не производился.

  В первую очередь в отряды набираются действующие сотрудники, находившиеся в длительных отпусках, но при этом компания вновь начала набирать в свои ряды новых сотрудников, готовых пройти спецподготовку и отправиться на линию боевого соприкосновения.

  "Подписание контракта после утверждения на должность в первый же день, обязательное обучение месяц. Оплата прежняя, на карту: лагерь - 80, ДЛК - 170, БД - от 240. Обеспечение, лечение, реабилитация так же как у военнослужащих Росгвардии", - говорится в сообщении.

  Как заявлено, на работу не будут приниматься бывшие сотрудники, которые уже успели перейти из ЧВК «Вагнер» в другие подразделения и заключили контракт с Министерством Обороны.

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  В сети также накануне было опубликовано видео, где бойцы с шевронами "Музыкантов" готовятся отправиться на украинскую кампанию.

#россия #украина #сво #армия #вагнер #чвк #росгвардия
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