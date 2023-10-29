По информации от министерства обороны, за ночь было сбито 36 украинских БПЛА

По имеющейся информации, в ночь с 28 на 29 октября Вооруженным Силам удалось предотвратить атаку на объекты в Российской Федерации, которую предприняли украинские формирования с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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Благодаря оперативным действиям систем ПВО уничтожено 36 украинских беспилотников над Черным морем и северо-западной частью полуострова Крым. В ходе акции, предпринятой украинскими вооруженными силами, дроны самолетного типа были задействованы в попытке атаки на Крым. За ночь успешно было сбито и обезврежено 36 таких беспилотников с помощью различных российских комплексов ПВО и систем радиоэлектронной борьбы. По данным, предоставленным военными, некоторые из дронов были перехвачены над Черным морем, а другие над наземной территорией Крыма. Следует отметить, что никакие повреждения не были зафиксированы.

В настоящее время экстренные службы работают на местах падения дронов, власти полуострова пока не прокомментировали данный инцидент. Этот одно из самых масштабных нападений на Крым. Ранее сообщалось о возможной подготовке Киевом нападения на зерновые хранилища и терминалы в порту Севастополя. Администрация Зеленского пытается отомстить за удары по портовой инфраструктуре Украины.

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Предполагалось, что атака может быть осуществлена с помощью беспилотников, так как увеличилась нехватка истребителей-носителей крылатых ракет в украинской армии, что было замечено и на линии боевого соприкосновения. Информация о применении ракет Storm Shadow практически исчезла из сводок, так как их использование стало редкостью.