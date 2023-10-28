Коридор снабжения ВСУ за последние дни сузился с 9 до 7 километров

По мнению немецкого военного эксперта издания "Bild" Юлиана Рёпке, ситуация вокруг Авдеевки складывается для украинских войск не лучшим образом. Он сообщает, что российские подразделения теперь находятся очень близко к этому населённому пункту, на севере они достигли железнодорожной ветки, а на юге вышли к селу Северное.

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По результатам последних событий, протяженность коридора, по которому группировка Вооруженных Сил Украины в Авдеевке получает снабжение, сократилась с девяти до семи километров. Безусловно, это создает серьезную угрозу окружения для Авдеевки. Единственным доступным путем на контролируемые Киевом территории остается дорога через поселок Орловка. Юлиан Рёпке не колеблется в своих выводах. По его мнению, если российским войскам удастся захватить Авдеевку, это будет предвещать не только катастрофу для этого города, но и конец какого-либо контрнаступления украинских войск в ближайшем будущем.

"Если россиянам действительно удастся взять Авдеевку, это означало бы конец контрнаступления Украины", - считает эксперт.

На карте видно, как под Авдеевкой начинают затягивать удавку, и эта ситуация угрожает превратиться в западню, из которой будет трудно сбежать.

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