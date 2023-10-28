По мнению издания MENA Defense, связка из комплекса "Пенициллин" и системы "Планшета А" обходят большинство аналогов по своей эффективности

В контексте современных полей сражений, точность и скорость огня имеют наиважнейшее значение в артиллерии, но помимо этого многое зависит от средств обнаружения и наведения артиллерийских систем. Эффективные контрбатарейные операции в настоящее время являются основополагающим преимуществом в области артиллерии.

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Согласно информации, опубликованной в алжирском издании MENA Defense, Россия использует две взаимосвязанные мобильные системы для обнаружения и управления артиллерийским огнем: комплекс акустическо-тепловой разведки "Пенициллин" и командную систему "Планшет-А". Работая в сотрудничестве, эти системы способны эффективно противостоять артиллерийской угрозе, обнаруживая позиции противника на расстоянии до 38 км, определяя их координаты и оперативно нанося огневые удары.

Система "Пенициллин" осуществляет обнаружение целей, регистрируя акустические и тепловые сигналы, возникающие при стрельбе артиллерии и взрыве снарядов. Такая информация записывается на цифровой карте, позволяя точно определить местоположение противника. Собранные данные передаются системе "Планшет-А" для расчета параметров огня.

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Важным преимуществом системы "Пенициллин" является ее пассивный характер обнаружения. В отличие от других аналогичных радиолокационных систем, она объединяет тепловые и акустические идентификации. Благодаря этому, система способна определить координаты артиллерийских позиций менее чем за минуту, не излучая сигналы, которые могли бы быть обнаружены системами электронной борьбы противника, что позволяет ей оставаться невидимой для контрбатарейных средств условного врага.