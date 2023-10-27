Об этом руководство компании заявило на минувшем собрании

Руководители социальной сети "X" Илон Маск и Линда Яккарино заявили, что видят потенциальных конкурентов в YouTube и LinkedIn, расширяя свою сферу деятельности в области видео и найма персонала.

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Владелец компании Илон Маск и главный исполнительный директор Линда Яккарино, назвали эти два сайта на общем собрании компании, посвященном годовщине приобретения "Twitter". Также были упомянуты планы создания новостного сервиса под названием XWire, который будет конкурировать с PR Newswire от Cision, сообщил этот источник, просивший сохранить анонимность, так как обсуждение было конфиденциальным.

Год назад, 27 октября, самый богатый человек в мире, Маск, заключил сделку на сумму 44 миллиарда долларов по приобретению Twitter. Он оперативно уволил большинство руководителей социальной платформы и сократил или уволил большинство сотрудников. Рекламодатели покинули платформу и пока не проявляют желания вернуться. И Маск, и Яккарино подчеркивают рекордное количество времени, проводимого пользователями на платформе, и заявляют о наличии 500 миллионов пользователей - хотя третьи стороны оценивают ситуацию иначе, утверждая, что в настоящее время количество новых пользователей уменьшается по сравнению с предыдущим годом.

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Линда Яккарино сосредоточилась на отношениях с рекламодателями, в то время как Маск сосредоточился на обновлении продукта, рекламируя премиум-подписки, переопределяя понятие "проверки аутентичности аккаунтов" и внедряя систему проверки фактов с помощью краудсорсинга под названием Community Notes. Во внутреннем сообщении, разосланном всем сотрудникам X, Маск и Яккарино заявили, что компания "находится в стадии роста" и указали на "десятилетние инновации на платформе, реализованные за прошедшие 12 месяцев".



