Часть оружия, боеприпасов и обмундирования не доходит до украинских военнослужащих

По данным таможенной службы Украины, треть гуманитарной помощи, предназначенной для воинских частей, исчезает по дороге. Совместно с Министерством обороны была проведена проверка, и из 9 тысяч случаев, проверенных за последние 9 месяцев, было выявлено более 3 тысяч эпизодов неполучения помощи. Иностранные военные уже сообщали о таких фактах, когда некоторые машины из военных колон попросту не доезжали до пункта назначения и исчезали без следа, но при этом никто из высокопоставленных чиновников Вооруженных Сил Украины не поднимал вопрос, куда же всё-таки пропало военное оборудование, боеприпасы или огнестрельное оружие. Также в сети появляется всё больше видео и фотоматериалов, где видно, как в магазинах распродаётся военное снаряжение, которое по сути не предназначено для продажи.

реклама

Пока Украина находится в горячей фазе вооружённого конфликта, а дела на линии боевого соприкосновения идут совсем не по плану, многие граждане продолжают наживаться на своих соотечественниках, продавая, всё то, что должно было быть передано в войска. Такие факты вызывают недоумение у западных политиков, которые выделяли или одобряли огромные суммы на помощь Украине.