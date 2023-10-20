Однако, в случае повторного приезда в страну, деньги необходимо будет вернуть

Как сообщается, Норвегия предлагает выплатить по примерно 1300 евро украинцам, которые решат вернуться на родину. В соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте правительства Норвегии, эта возможность доступна для украинцев, обладающих действующей визой на постоянное проживание или находящихся в статусе беженца.

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Однако, стоит отметить, что при выезде из страны человек может потерять свой статус беженца или ПМЖ, а в случае повторного возвращения в Норвегию, полученные деньги необходимо будет вернуть. Интересно, что ранее аналогичное решение было предложено властями Швейцарии, причем сумма возврата уже составляла более 4000 долларов.

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Большая часть европейских стран решила постепенно снизить дополнительную нагрузку на экономику в виде украинских беженцев, которых необходимо содержать и выплачивать им пособия. Для решения данной задачи применяются совершенно разные подходы. К примеру в Польше решили провести работу в средствах массовой информации, чтобы воодушевить украинских граждан возвращаться на родину, а также сообщили, что в течение 2024 года помощь будет прекращена. В Швейцарии и Норвегии решили замотивировать людей денежными выплатами.