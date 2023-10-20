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Как сообщается, Норвегия предлагает выплатить по примерно 1300 евро украинцам, которые решат вернуться на родину. В соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте правительства Норвегии, эта возможность доступна для украинцев, обладающих действующей визой на постоянное проживание или находящихся в статусе беженца.
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Однако, стоит отметить, что при выезде из страны человек может потерять свой статус беженца или ПМЖ, а в случае повторного возвращения в Норвегию, полученные деньги необходимо будет вернуть. Интересно, что ранее аналогичное решение было предложено властями Швейцарии, причем сумма возврата уже составляла более 4000 долларов.
Большая часть европейских стран решила постепенно снизить дополнительную нагрузку на экономику в виде украинских беженцев, которых необходимо содержать и выплачивать им пособия. Для решения данной задачи применяются совершенно разные подходы. К примеру в Польше решили провести работу в средствах массовой информации, чтобы воодушевить украинских граждан возвращаться на родину, а также сообщили, что в течение 2024 года помощь будет прекращена. В Швейцарии и Норвегии решили замотивировать людей денежными выплатами.